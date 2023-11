Een 62-jarige inwoner van Gorinchem is woensdagmorgen opgepakt omdat hij burgemeester Reinie Melissant van die gemeente maandag bedreigd zou hebben. Dat gebeurde tijdens de markt op de Grote Markt in Gorinchem volgens de politie. Melissant deed aangifte van de bedreiging. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.