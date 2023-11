Mediaconcern The New York Times Company, het bedrijf achter de gelijknamige Amerikaanse krant, heeft het afgelopen jaar meer omzet geboekt en meer abonnees binnengehaald. In totaal hadden iets meer dan 10 miljoen mensen een abonnement op een van de producten van het bedrijf. Daarmee passeerde The New York Times voor het eerst de grens van 10 miljoen.