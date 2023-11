Diergaarde Blijdorp neemt afscheid van gorillagroep

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam neemt afscheid van de gorillagroep in het park. In de komende jaren verhuizen alle apen naar andere dierentuinen. Gorillaman Aybo is al verhuisd naar een dierentuin in Arcachon in Frankrijk, aldus het Rotterdamse park. Redenen voor het vertrek van de westelijke laaglandgorilla’s zijn volgens het park dat er een nieuwe leidende gorillaman moest komen en dat Blijdorp de ruimte die de gorilla’s innemen goed kan gebruiken voor nieuwe keuzes die de dierentuin heeft gemaakt.