VVD en CDA willen honderden miljoenen gaan bezuinigen op onderwijs, blijkt uit het rapport waarin de verkiezingsprogramma’s zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB). De andere zes partijen die zijn bekeken door de cijferaars bezuinigen per saldo niet op onderwijs en steken hier in de meeste gevallen zelfs meer geld in.