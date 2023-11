Zondagmorgen zag ik twee musjes stil, achter elkaar, op de rand van het dak zitten. Ik vroeg me af waar ze aan dachten. Zouden ze zich, net als mensen, druk maken om hun eten of om hun kleding op de rustdag? Ikzelf maakte me zorgen om Malawi, dat aan de rand van een vreselijke hongersnood staat. Ik wist toen nog niet dat de preek over Mattheüs 6 zou gaan…