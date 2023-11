Onderzoeksinstituut Naturalis in Leiden gaat met behulp van minuscule stukjes DNA de soortenrijkdom in ons land uitgebreid onderzoeken. Het instituut wil naar eigen zeggen „de staat van de natuur beter in kaart brengen dan ooit”. Daarmee hoopt Naturalis een bijdrage te leveren aan het behoud van de biodiversiteit.