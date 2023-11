Timmermans voelt afstand bij Omtzigt en vreest rechts kabinet

Frans Timmermans merkt dat Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) zijn handreikingen niet beantwoordt en vreest daarom voor een rechts kabinet. „Alleen bij uiterste noodzaak met links”, is volgens de lijsttrekker van GroenLinks-PvdA de doctrine die Omtzigt heeft meegenomen uit zijn oude partij, het CDA. „En mijn taak is om die uiterste noodzaak te realiseren”, zegt Timmermans in een gesprek georganiseerd door de Universiteit Twente en de krant Tubantia. Hij denkt dat hij NSC alleen tot samenwerking kan bewegen als de linkse combinatie de grootste wordt.