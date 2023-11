GL-PvdA, Volt en CU willen tientallen miljarden extra naar het ov

De ChristenUnie, Volt en GroenLinks-PvdA willen tientallen miljarden investeren in het openbaar vervoer, blijkt uit een analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De ChristenUnie wil er ruim 22 miljard euro extra in investeren, voor GroenLinks-PvdA en Volt is dat respectievelijk 29 en 35 miljard. Dat ligt een stuk lager bij de VVD en D66: die partijen steken respectievelijk 800 miljoen en 2,7 miljard euro extra in het ov.