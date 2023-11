De plannen van D66 zorgen voor een bescheiden extra toename van de koopkracht voor met name de lage- en middeninkomens. De partij wil af van veel toeslagen en kindregelingen en wil in plaats daarvan de lasten voor de meeste werkenden fors verlagen. Topinkomens en grote vermogens worden in het verkiezingsprogramma van de sociaal-liberalen wel zwaarder aangeslagen. Ook gaan bedrijven meer winstbelasting betalen.