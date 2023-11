De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben het onderzoek naar de omstandigheden rond het overlijden van Cas Steenbergen heropend. De 23-jarige man raakte in de nacht van 16 op 17 juli 2022 ernstig gewond toen hij van een feestterrein in Veeningen naar zijn huis in De Schiphorst (gemeente Meppel) fietste. De ouders van Cas troffen hem de volgende ochtend buiten bewustzijn aan. Op 15 augustus 2022 overleed hij.