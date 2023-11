Zelensky belooft hervormingen Oekraïne voor EU-toetreding

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Europese Unie verzekerd dat zijn land verdere hervormingen zal doorvoeren. Oekraïne hoopt woensdag een positief advies te krijgen van de Europese Commissie om te beginnen met onderhandelingen over het lidmaatschap van de EU. In december bepalen de 27 EU-leiders op de Europese top of ze akkoord gaan met het advies, waarna het land daadwerkelijk met de onderhandelingen kan beginnen.