Psycholoog voorwaardelijk geschorst om uitlating over Van Rijbroek

Een psycholoog is door een tuchtcollege veroordeeld om uitspraken die hij heeft gedaan in een podcast van het AD over de zelfverklaarde cyberdeskundige Rian van Rijbroek, die een relatie heeft met zakenman Gerard Sanderink. De psycholoog heeft - mede omdat hij al twee keer eerder een berisping kreeg - een voorwaardelijke schorsing van drie maanden opgelegd gekregen, blijkt uit de uitspraak die dinsdag openbaar is gemaakt.