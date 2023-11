In de zaak van een doodgestoken vrachtwagenchauffeur op de parkeerplaats bij grensovergang Hazeldonk is de politie op zoek naar een kale man. Die heeft „mogelijk belangrijke informatie”, zei een politiewoordvoerder in het programma Opsporing Verzocht. De man zou rond de 60 jaar oud zijn en is mogelijk van Baltische of Oost-Europese komaf, denkt de politie.