De Soedanese krijgsmacht en de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF) zijn bij gesprekken in de Saudische stad Jeddah overeengekomen humanitaire hulp mogelijk te maken in Soedan. Bij de gesprekken waren ook gastland Saudi-Arabië, de Verenigde Staten en de Oost-Afrikaanse organisatie Intergovernmental Authority on Development betrokken.