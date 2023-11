De rechtbank in Maastricht heeft dinsdag een gevangenisstraf van achttien maanden cel opgelegd aan een 58-jarige man uit Maastricht, die ervan wordt verdacht dat hij op 14 juli dit jaar een 23-jarige man aan de rand van de Maas het water in heeft getrapt. Het slachtoffer kon niet zwemmen en is verdronken. Het Openbaar Ministerie had negen jaar cel geëist.