In campagnetijd proberen partijen met hun plannen voor Nederland de kiezer te overtuigen. Maar op welke manier deze vaak dure voorstellen worden betaald, verschilt flink per partij. Bovendien dreigt het begrotingstekort enorm op te lopen, dus hebben partijen maar weinig financiële ruimte. Volgens een belangrijke groep ambtenaren moet er 17 miljard euro worden vrijgespeeld, via bezuinigingen of hogere belastingen.