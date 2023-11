Rijksmuseum Twenthe zou de aquarel De tantes gaan op reis door Alexander Hugo Bakker Korff aan de erfgenamen van de Joodse kunstverzamelaar Jacob Lierens (1877 - 1949) moeten geven, vindt de Restitutiecommissie. Die houdt zich bezig met het eigendom van kunst die (in aanloop naar) de Tweede Wereldoorlog in andere handen is geraakt.