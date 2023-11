Op veel plekken in Nederland kunnen boeren het laatste deel van de consumptieaardappelen in de grond nog niet oogsten door de hevige regenval afgelopen weken. Hierdoor nemen de risico’s toe dat een deel van de oogst mislukt en dat zou gevolgen kunnen hebben voor de prijzen van met name friet. Dat zegt Hendrik Jan ten Cate, bestuurder bij landbouworganisatie ZLTO en akkerbouwer op het Zeeuwse eiland Tholen.