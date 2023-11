Valkhof Museum Nijmegen koopt twee middeleeuwse handschriften

Het Valkhof Museum in Nijmegen heeft twee middeleeuwse handschriften aangekocht van kunstenaars die geïnspireerd waren door de wereldberoemde miniatuurschilders Gebroeders Van Lymborch. Het museum kon de kostbare werken bij een verzamelaar in Zwitserland verwerven door een legaat van een Nijmeegse kunstliefhebber. Het museum maakt niet bekend wat de werken kostten. De manuscripten zijn volgens het museum te zien vanaf de heropening in 2025.