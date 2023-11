De prijzen van treinkaartjes en abonnementen van de NS stijgen volgend jaar niet. Dit meldt de NS dinsdagochtend, nadat eerder al bekend was geworden dat het demissionaire kabinet geld uittrekt om de prijsstijging van kaartjes in het openbaar vervoer te voorkomen. Hier had de Tweede Kamer om gevraagd. Het reizen met de internationale treinen van de NS en het huren van een OV-fiets worden wel duurder.