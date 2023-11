De politie heeft een 30-jarige man aangehouden op verdenking van een zedenmisdrijf en een poging tot een zedendelict gepleegd in 2008 in Spijkenisse. De man kon worden aangehouden na een DNA-match. De man is aangehouden in een tbs-kliniek, waar hij behandeld wordt voor een soortgelijk misdrijf gepleegd in België, meldt de politie.