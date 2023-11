Kendrion ziet geen grote invloed ransomwareaanval op resultaten

De ransomwareaanval op Kendrion in augustus heeft geen belangrijke invloed gehad op de resultaten van het afgelopen kwartaal, zegt de toeleverancier voor de industrie en autofabrikanten. Bij de aanval van hackersgroep LockBit zijn wel data van het bedrijf op het darkweb verschenen, maar daar zaten volgens topman Joep van Beurden geen persoonsgegevens of klantgegevens tussen. „Ik denk dat we goed uit de ransomwareaanval zijn gekomen”, zegt hij in een gesprek met het ANP.