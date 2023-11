Geert Wilders hoopt dat Pieter Omtzigt in tegenstelling tot wat hij eerder heeft gezegd in een regering wil met de PVV. In gesprek met RTL Nieuws wijst Wilders op onderzoek van EenVandaag waaruit blijkt dat kiezers van Omtzigts partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) openstaan voor zo’n samenwerking.