Tesla gaat de prijzen van zijn populaire Model Y-versies in China verhogen. De stap volgt op een vernieuwing van het model in oktober. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s past daarmee opnieuw zijn prijzen aan op de grootste en meest competitieve markt voor elektrische voertuigen ter wereld. In oktober draaide het bedrijf eerdere prijsverlagingen in China al terug.