De stemhulpen die kiezers helpen te bepalen op welke partij zij in november gaan stemmen, zijn al miljoenen keren ingevuld. De StemWijzer van ProDemos is sinds de lancering op 25 oktober al 2 miljoen keer ingevuld. Het Kieskompas is na de eerste week bijna een half miljoen keer ingevuld. De Kieswijzer van DPG Media is ruim 400.000 keer ingevuld.