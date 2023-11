Een maand oorlog. Nog dagelijks worden er rond de Gazastrook lichamen geïdentificeerd en wordt het aantal gegijzelden naar boven bijgesteld. Het offensief vordert, maar het einde is nog lang niet in zicht. Steeds sterker klinkt de roep om waar mogelijk een beetje ritme in onze levens terug te brengen, in het bijzonder in die van onze kinderen.