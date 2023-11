Malawi is voor Afrikaanse begrippen een klein land. Het is ongeveer drie keer zo groot als Nederland en telt ongeveer net zoveel inwoners. Vijftig jaar geleden woonden er nog geen zesduizend mensen, maar ook die leden regelmatig honger. Alleen, zíj konden in de velden en de bossen meestal genoeg voedsel vinden. Die tijd is voor de miljoenen Malawiërs van nu voorbij…