Tesla stijgt op Wall Street na plan goedkopere auto

Tesla behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s zou van plan zijn om in zijn Duitse fabriek een nieuwe auto te produceren die 25.000 euro gaat kosten, meldde persbureau Reuters. Met het nieuwe model, dat aanzienlijk goedkoper is dan de huidige Tesla’s, wil topman Elon Musk de concurrentie aangaan met goedkopere Chinese en Europese automerken. Musk zei niet wanneer de productie van start gaat. Het aandeel won 2 procent.