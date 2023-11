Tegen Julian F., de 24-jarige man die wordt verdacht van misbruik bij zeker één gezin waar hij zich aanbood als oppas, is een nieuwe aangifte gedaan. Het gaat om een aangifte van misbruik uit het verleden van F., en is niet gerelateerd aan zijn latere werk als babysitter, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt bij een niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen de man uit de gemeente Schagen.