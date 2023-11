De 31-jarige bestuurder die met zijn Lamborghini in maart 2022 met ruim 300 kilometer per uur op de A28 van de weg schoot is maandag veroordeeld tot een taakstraf, een rijontzegging en een voorwaardelijke celstraf. De rechtbank in Zwolle wil hiermee een signaal afgeven, zei de rechter maandag.