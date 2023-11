Noord-Hollandse gedeputeerde van BBB komt weg met ‘foute’ belofte

De Noord-Hollandse gedeputeerde Jelle Beemsterboer heeft maandag een waarschuwing gekregen van de Provinciale Staten. Vrijwel alle partijen namen het de BBB-bestuurder kwalijk dat hij vorige maand in het gevoelige dossier rond de mogelijke komst van flexwoningen in Zwaagdijk-West (gemeente Medemblik) beloftes deed die hij niet had afgestemd met de rest van Gedeputeerde Staten en die later ingetrokken moesten worden. Beemsterboer gaf maandag tijdens een spoeddebat toe dat hij een fout heeft gemaakt. Dat bleek genoeg om door te mogen gaan.