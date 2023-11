Nederland heeft tot aan begin november ongeveer evenveel asielzoekers ontvangen als vorig jaar rond deze tijd. De teller staat na 44 weken op zo’n 41.000 asielaanvragen, vrijwel gelijk aan 2022. In de zomer liep de totale instroom nog wat achter op vorig jaar, maar dat verschil is in de afgelopen weken verdwenen, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid.