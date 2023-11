Nieuw Noord-Hollands Statenlid al na paar weken weer vertrokken

Pieter Dijkman heeft na amper twee maanden afscheid genomen van de Provinciale Staten van Noord-Holland. De 64-jarige VVD’er werd op 11 september geïnstalleerd als Statenlid, maar tien dagen later maakte de provincie bekend dat hij waarnemend burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Drechterland wordt. „Het wordt politici nog wel eens verweten dat ze niet los kunnen komen van het pluche, maar daar heeft u geen last van”, zei commissaris van de Koning Arthur van Dijk maandag tegen Dijkman, die in de Statenvergadering officieel afscheid nam.