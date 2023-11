De lekkage die leidde tot wateroverlast in een woonzorgcentrum in het centrum van Rotterdam is gedicht, meldt de veiligheidsregio rond 08.10 uur. Door een lek in een waterleiding in een keukenkastje op de tweede etage sijpelde er water door het gebouw aan de Nieuwe Binnenweg. Vanwege de wateroverlast werd rekening gehouden met eventuele stroomuitval en evacuatie van de 151 mindervalide bewoners.