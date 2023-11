Pieter Omtzigt wil niet „de kop in het zand steken” voor problemen zoals de toeslagenaffaire of de aardbevingen in Groningen. Hij verwijt afzwaaiend premier Mark Rutte dat wel te hebben gedaan. Door problemen snel op te pakken zijn ze nog op te lossen, zegt hij. „Maar alsnog zal niet alles goed gaan”, tempert hij de verwachtingen.