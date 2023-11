NSC-leider Pieter Omtzigt heeft, vergeefs, geprobeerd Dilan Yeşilgöz (VVD) over te halen aanpassingen te doen in het nieuwe pensioenstelsel. Omtzigt vindt dat bestaande deelnemers aan pensioenfondsen op zijn minst de keuze moeten krijgen of ze al naar het nieuwe stelsel willen overstappen, of dat ze onder het oude stelsel willen blijven. Yeşilgöz wil daar niets van weten, zo werd duidelijk tijdens het RTL-verkiezingsdebat.