VVD-leider Dilan Yeşilgöz vindt het kwalijk dat Pieter Omtzigt zijn verkiezingsprogramma niet heeft laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Volgens Omtzigt was hier geen tijd meer voor, aangezien de pas opgerichte partij tijd nodig had om een programma te schrijven. „Maar dit is als een menukaart zonder prijs”, kwalificeert Yeşilgöz het programma.