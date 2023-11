Pieter Omtzigt is er nog niet over uit of hij beschikbaar is als premier, zegt hij tijdens het RTL-verkiezingsdebat zondagavond. Hij zegt zijn verkiezingsprogramma uit te willen voeren, en dat kan volgens hem misschien wel beter vanuit de Tweede Kamer dan vanuit het Torentje. Zijn partij, Nieuw Sociaal Contract, staat als een van de hoogste in de peilingen.