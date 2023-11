In de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam zijn zondagmiddag de vluchtelingen herdacht die het afgelopen jaar omkwamen aan de grenzen van Europa. Tijdens de herdenkingswake werd er onder meer stilgestaan bij hun verhalen en bloemen in de Amstel uitgestrooid om de overledenen te herdenken. Zo’n 150 mensen hebben de herdenking bijgewoond.