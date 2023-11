Museum Arnhem opent volgende week een expositie van negentig werken die Duitse kunstenaars tussen 1933 en 1945, onder het naziregime, hebben gemaakt. Het zijn schilderijen en enkele beelden. Er zijn volgens een woordvoerder schilderijen bij die Adolf Hitler zelf ergens aan de muur had hangen, zoals De vier elementen van Adolf Ziegler, dat prijkte in de Führerbau in München.