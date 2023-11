Een touringcar is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A27 bij de Merwedebrug bij Gorinchem tegen de vangrail gereden. Niemand in de bus raakte gewond, maar de vangrail liep „behoorlijk wat schade op”, zegt een woordvoerder van de ANWB. De A27 is tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug afgesloten voor verkeer dat uit het zuiden komt.