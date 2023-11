Wall Street boekt beste beursweek van 2023, Apple wel lager

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met winst gesloten, waarmee voor de vijfde handelsdag op rij groene cijfers op de koersenborden werden gezet. Daarmee heeft Wall Street de beste beursweek van dit jaar achter de rug, aangejaagd door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met het verhogen van de rente tegen de inflatie. Bij de bedrijven stond Apple wel bij de dalers na bekendmaking van tegenvallende vooruitzichten.