Tata Steel wil rond 2035 nog twee steenkoolinstallaties vervangen

Tata Steel wil rond 2035 ook de twee installaties vervangen die in 2030 nog op vervuilende steenkolen werken, zeggen topman Hans van den Berg en Jeroen Klumper, directeur duurzame transitie van de Nederlandse tak van Tata Steel in een gesprek met het ANP. Vrijdag kwam het staalbedrijf met aangepaste plannen om zijn fabriek in IJmuiden te verduurzamen. Daarin staat onder meer dat een hoogoven en een kooksfabriek uiterlijk in 2029 worden vervangen door duurzamere installaties.