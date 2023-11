De besturen van de moskeeën Arrahma en Attakwa en de Stichting Marokkaanse Jongeren in Den Bosch zijn „verbijsterd” over uitspraken van Jack Mikkers. In een gezamenlijke verklaring laten ze weten dat de Bossche burgemeester eerder deze week zijn „ware aard heeft getoond” en dat hij „niet onze burgemeester” is.