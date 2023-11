Minister Adema: ophokplicht ook ingetrokken in Gelderse Vallei

De ophokplicht voor pluimvee is ook ingetrokken voor de Gelderse Vallei, meldt minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Piet Adema in een brief aan de Tweede Kamer. Deze gold wegens de verspreiding van de vogelgriep en was in die regio, een gebied met grote zogenoemde pluimveedichtheid, al twee jaar van kracht. De beslissing is gebaseerd op een nieuwe beoordeling van de situatie rond vogelgriep door deskundigen, die de kans op een vogelgriepbesmetting op een pluimveebedrijf momenteel inschatten als „laag”.