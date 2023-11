Greenpeace is teleurgesteld dat Tata Steel „de ziekmakende onderdelen nog jaren wil laten vervuilen. Dat is enorm schadelijk voor het klimaat, de natuur en omwonenden”, zegt directeur Andy Palmen in reactie op de aangekondigde vergroeningsplannen van de staalfabriek. Hij vindt de plannen „op allerlei vlakken” tekortschieten.