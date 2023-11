De AEX-index op de beurs in Amsterdam is vrijdag een fractie hoger gesloten, na de forse koerswinst een dag eerder. Olie- en gasconcern Shell was de grootste daler in de hoofdindex na de stevige stijging van het aandeel op donderdag. Verder was biotechnoloog Galapagos een opvallende winnaar op het Damrak dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.