Het is technisch niet haalbaar om de studierente voor studenten die onder het leenstelsel vielen volgend jaar te bevriezen op het niveau van 2023. Dat schrijft minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) vrijdag aan de Tweede Kamer. Die had hem hiertoe eerder in een motie opgeroepen; een Kamermeerderheid schaarde zich eind oktober achter een voorstel van GroenLinks-PvdA en ChristenUnie.