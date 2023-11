Woningcoöperatie Ymere verhuurt de komende periode geen sociale huurwoningen via zorginstellingen aan kwetsbare huurders in een paar buurten in Amsterdam-Noord. Aanleiding is een dodelijk steekincident afgelopen weekend in de Hazelaarstraat, waar een kwetsbare huurder bij betrokken was. De zogeheten ‘pauzeknop’ voor kwetsbare huurders geldt voor Floradorp, de Latherus- en Bloemenbuurt.