Online nieuws: echt of nep?

Voor wie goed op de hoogte wil blijven van conflicten in de wereld, zijn de sociale media geen goede informatiebron. Dat stelt Alexander Pleijter, expert in online journalistiek en factchecking in de 21e aflevering van Sprekend RD. „Je krijgt allerlei beelden mee waarvan je niet zeker weet of ze wel kloppen. Die berichten zorgen voor verwarring en onzekerheid. De waarde van journalistiek is daarom essentieel; journalisten die uitleggen wat de geschiedenis van een conflict is, die kennis van zaken hebben en mensen ter plekke kennen.”